Ofrecen recompensa de hasta 5 millones por 34 fugados de centro transitorio en Santa Marta

Santa Marta

Las autoridades en Santa Marta mantienen activos operativos en toda la ciudad tras la fuga de 34 personas del Centro Transitorio Norte, quienes ya fueron plenamente identificadas, en un esfuerzo por lograr su pronta recaptura y restablecer la seguridad en distintos sectores.

Como parte de las acciones, se anunció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los fugados, al tiempo que se reforzó la presencia policial en puntos estratégicos para prevenir nuevos hechos que afecten la tranquilidad de los samarios.

A través de su cuenta en X el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo dijo que el Distrito cuenta con los recursos para avanzar r en el traslado de los sindicados. “Hemos solicitado la articulación del INPEC para ejecutar esta solución”, anotó el mandatario de los samarios.