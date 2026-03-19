Alcaldía recibirá en China primeros 40 buses de Transcaribe que entrarán a la flota

Una comisión de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, encabezada por la Secretaria General del Distrito, María Patricia Porras, la gerente general del SITM, Ercilia Barrios Flórez, y el director de operaciones del sistema, Álvaro Tamayo, viajó a la ciudad de Dandong, China, para inspeccionar y revisar los nuevos buses que se integrarán a la flota de TransCaribe.

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Los funcionarios visitarán la planta del fabricante Huanghai Auto, ubicada en la ciudad de Dandong, noreste de China, en la provincia de Liaoning, zona limítrofe con Corea del Norte. Alli, se realizarán las inspecciones y revisiones a los nuevos buses adquiridos por la Alcaldía de Cartagena, por decisión del alcalde Dumek Turbay Paz, para reforzar la flota de TransCaribe Operador, bajo control del Distrito.

“En nombre de los cartageneros y de nuestro alcalde Dumek Turbay, venimos a recibir oficialmente los nuevos buses de TransCaribe, con los que continuaremos materializando el compromiso de fortalecer y optimizar el servicio, y continuar mejorando la calidad de vida de los cartageneros”, expresó María Patricia Porras, secretaría general del Distrito de Cartagena.

“Realizaremos las inspecciones y revisiones correspondientes a cada uno de los buses que ya están listos, y que fueron construidos con los más altos estándares de calidad, con la última tecnología, y pensados para adaptarse a las condiciones propias de Cartagena”, reveló Ercilia Barrios Flórez, gerente general de TransCaribe.

“Recibiremos los primeros 40 buses de los 55 que se adquirieron inicialmente: todos los busetones y los padrones, que son los vehículos cuya fase de producción y ensamblaje ya terminó. Una vez recibidos, serán despachados por vía marítima, y llegarán a Cartagena entre cuarenta y cincuenta dias después, dependiendo de las condiciones climáticas y de marea”, recalcó la gerente.

El resto de los vehículos, que son los articulados y los seis primeros vehículos eléctricos que adquirirá la ciudad de Cartagena para TransCaribe, están en la fase final de producción, y seran enviados posteriormente.

Vale la pena mencionar que todos los gastos asociados a la visita técnica de la comisión de la Alcaldía de Cartagena y TransCaribe a China, para la inspección y revisión de los vehículos, son asumidos por el contratista del Contrato de Compraventa de Buses No. TC-CP-001 2025, suscrito entre TransCaribe S.A. y la Unión Temporal Movilizamos Cartagena, en el marco de la ejecución contractual relacionada con el proceso de fabricación, verificación técnica y despacho de la flota destinada al Sistema de Transporte Masivo de la ciudad.