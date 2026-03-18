TIMØ hace historia en Lollapalooza Argentina y consolida su impacto a nivel mundial

La agrupación colombiana TIMØ vivió uno de los hitos más importantes de su carrera con su presentación en Lollapalooza Argentina, donde se presentaron el sábado 14 de marzo en el emblemático Hipódromo de San Isidro, uno de los escenarios musicales más influyentes de la región.

Con este show, la banda no solo cautivó al público argentino, sino que además se convirtió en la agrupación colombiana más joven en presentarse en el festival, un logro que marca un antes y un después en su trayectoria.

Este reconocimiento ubica a TIMØ en una línea de artistas nacionales que han dejado huella en este escenario, como Bomba Estéreo, Feid y J Balvin, quienes en ediciones pasadas llevaron el sonido colombiano al festival.

Ahora, TIMØ continúa esa historia desde una propuesta fresca, emocional y llena de autenticidad, demostrando que el pop colombiano sigue expandiéndose con fuerza en Latinoamérica.

Además, la agrupación se prepara para un nuevo capítulo en su agenda de conciertos: su presentación el próximo 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic, en el escenario Bosque Samsung Galaxy, uno de los espacios más destacados de la edición 2026.

Este show reafirma la rápida proyección que TIMØ ha alcanzado en escenarios de alto reconocimiento en la región.

Su paso por Lollapalooza también significó la oportunidad de presentar en vivo su más reciente trabajo discográfico, “Canto Pa’ No Llorar”, un álbum que refleja una etapa íntima, honesta y profundamente emocional en la historia artística del grupo.

TIMØ le puso melodía a la tristeza y la transformó en luz, creando un universo donde conviven la alegría y la melancolía.

A lo largo del disco, cada canción abraza el dolor desde la transparencia, pero lo envuelve en sonidos luminosos, vibrantes y bailables, invitando a cantar a todo pulmón y a compartir desde la emoción genuina. “Canto Pa’ No Llorar” demuestra que sentir también es celebrar, y que incluso la nostalgia puede convertirse en un coro colectivo cuando se canta con el corazón abierto.

Esa energía fue la que TIMØ llevó al escenario de Lollapalooza Argentina, donde el público conectó con una propuesta poderosa, sensible y moderna.

La banda llegó lista para cantar, emocionar y demostrar que el pop colombiano sigue escribiendo nuevas historias en los escenarios más importantes de Latinoamérica.