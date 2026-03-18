Se fijan las fechas de estreno de ‘Lilo & Stitch 2′ y ‘Los increíbles 3′ para el verano de 2028

PARIS, FRANCE - MAY 20: A giant statue / puppet of Stitch is seen outside the building of the Grand Rex cinema, during the "Lilo & Stitch" Paris Gala Screening at Le Grand Rex on May 20, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images) / Edward Berthelot

Este jueves se conocieron las fechas de estreno de las películas ‘Lilo & Stitch 2′ y ‘Los increíbles 3′ para el verano de 2028.

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La secuela de acción real de “Lilo & Stitch” se estrenará el 26 de mayo, seguida de la tercera entrega de “Los Increíbles” el 16 de junio.

‘Los increíbles 3’ será dirigida por Peter Sohn, director y escritor de ‘Elementos’.

La película original fue un éxito rotundo, recaudando 630 millones de dólares en taquilla, mientras que la segunda alcanzó los 1.240 millones de dólares a nivel mundial.

En el caso de ‘Lilo & Stitch 2’, Chris Sanders, coguionista y director de la película animada de 2002, escribirá la secuela y volverá a prestar su voz a Stitch.

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La primera película se convirtió en una de las tres películas de Hollywood que superaron los mil millones de dólares a nivel mundial en 2025.