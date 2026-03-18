Jorge Drexler regresa en concierto a Colombia para presentar su nuevo trabajo discográfico ‘Taracá’

El músico uruguayo Jorge Drexler anunció su regreso a Colombia en el marco de su ‘Gira Taracá’, el 6 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Esta gira, centrada en las canciones de su nuevo disco ‘Taracá’, lanzado este mes y que incluye elementos del candombe uruguayo, llega con un nuevo espectáculo en vivo que contará con siete músicos en escena.

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La última vez que el uruguayo se presentó en nuestro país fue el 30 de septiembre de 2022, en el mismo recinto, cuando lanzó su disco ‘Tinta y tiempo’.

Drexler es conocido por haber ganado el premio de la Academia 2005 a la Mejor Canción Original por “Al otro lado del río” de la película ‘Diarios de motocicleta’, convirtiéndose en el primer uruguayo en ganar un Oscar y marcando la primera vez que una canción en español recibía el premio.

Aunque el propio Drexler cantó la canción en la banda sonora de la película, no se le permitió interpretarla en los premios Óscar de ese año.

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En su lugar, cantaron el actor español Antonio Banderas y el músico mexicano-estadounidense Carlos Santana.

Al ganar, Drexler recitó dos estrofas de la canción en el podio.