Kristin Cabot la mujer viral por un video en concierto de Coldplay rompe su silencio en entrevista

Kristin Cabot, la mujer que se hizo viral por un video en un concierto de Coldplay, rompió el silencio en una entrevista en el podcast de Oprah Winfrey.

Cabot declaró que había desarrollado sentimientos por su exjefe, Andy Byron, el CEO de la compañía tecnológica Astronomer, semanas antes del concierto, tras comunicarle que se estaba separando de su marido.

“Sin duda, desarrollamos sentimientos el uno por el otro durante ese tiempo”, dijo Cabot.

“Estaba pasando por un momento muy difícil. Acababa de separarme y me sentó de maravilla recibir atención y cariño de un hombre tan maravilloso”, añadió.

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Inmediatamente después de ser captada por las cámaras, Cabot dijo que lo que más le preocupaba era lo que pensaría su esposo, de quien estaba separada y que también estaba en el concierto, pero con otra persona.

“Lo último que quería era avergonzarlo”, afirmó.

“Lo segundo que pensé fue: ‘Dios mío, estoy en brazos de mi jefe y soy la jefa de Recursos Humanos. Esto da muy mala imagen’. Asumo la responsabilidad de la mala decisión que tomé en ese momento y he pagado un precio inimaginable por ello”, confesó.

Y aunque Cabot dijo que luchó contra una “tremenda culpa” por cómo la atención mediática no deseada perjudicó a su familia, “también tenía muy claro que no merecía el trato que recibí. No merecía que me hicieran sentir que debía morir”.

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El 16 de julio de 2025, Byron y Cabot fueron captados abrazándose por las cámaras durante un concierto de Coldplay, en el marco de su gira ‘Music of the Spheres’ en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, en los Estados Unidos, en el que el líder de la agrupación, Chris Martin, los señaló en tono de broma cuando ambos intentaron esconderse.

En ese entonces, Cabot era la directora de recursos humanos y Byron el director ejecutivo de la empresa.

Ambos estaban casados, pero Cabot estaba en proceso de divorcio y creía que Byron también.

Ambos renunciaron poco después y se vieron inundados de memes, burlas tras la viralización del vídeo, lo que desató una ola de críticas, acoso y amenazas de muerte que, según Cabot, se centraron desproporcionadamente en ella.