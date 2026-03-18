El expresidente Uribe cuestionó el financiamiento de las movilizaciones de La Minga en Medellín Foto: @AlvaroUribeVel

Medellín

En horas de la mañana de este miércoles 18 de marzo, en el Centro Administrativo La Alpujarra, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto a David Toledo ex candidato al senado y el concejal de Medellín Andrés Gury Rodríguez, manifestaron su rechazo tras los bloqueos protagonizados por La Minga indígena.

Los líderes políticos cuestionaron las afectaciones a la movilidad y al orden público, señalando que las manifestaciones han impactado el funcionamiento normal del centro administrativo y sus alrededores. Asimismo, pusieron en duda las “verdaderas” razones detrás de las movilizaciones, así como el financiamiento y la logística que permitió el desplazamiento de los participantes.

Durante su intervención, Álvaro Uribe Vélez planteó interrogantes sobre los recursos utilizados para la movilización: “La minga no necesitaba venir. Cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono. Y les cuesta mucho más la venida y el transporte que los 50 millones que les dieron para el regreso. Dejo una pregunta, ¿quién financió eso?”, expresó.

El exmandatario también sugirió posibles coincidencias entre las movilizaciones y recientes movimientos políticos, mencionando reuniones previas del candidato presidencial Iván Cepeda Castro y sectores del Pacto Histórico: “Y otra coincidencia, se le había anunciado a las autoridades una posible visita de Cepeda y de la señora Aida Quilcué, quien es su candidata a la vicepresidencia. Y esa visita que no se dio coincide con la llegada de La Minga. Entonces, ¿para dónde vamos, queridos amigos?“, declaró.

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Según indicó el expresidente, estos hechos coincidirían con la llegada de la Minga a la ciudad, lo que, a su juicio, abre interrogantes sobre el trasfondo de las protestas.