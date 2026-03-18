El actor Sean Penn recibe un Oscar simbólico en Ucrania tras no asistir a los premios de la Academia

KYIV, UKRAINE - NOVEMBER 08: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - "UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Hollywood actor and film director Sean Penn (R) meets Ukrainian President Vladimir Zelensky (L) as he hands over his own statuette âOscarâ to the Ukrainian president in Kyiv, Ukraine on November 08, 2022. (Photo by Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

El actor y cineasta estadounidense Sean Penn recibió un Oscar simbólico durante su visita a Ucrania al presidente Volodímir Zelenski, tras no asistir a la gala del domingo 15 de marzo donde se llevó el galardón a ‘Mejor actor de reparto’.

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En un video compartido en redes sociales por el director ejecutivo de Ferrocarriles Ucranianos, Oleksandr Pertsovskyi, se ve a Penn recibiendo un “Óscar de Hierro”.

Pertsovskyi escribió en la descripción: “Sean Penn prefirió viajar a Ucrania en lugar de asistir a la ceremonia de los Óscar en el Teatro Dolby, donde recibió su tercer premio. No podíamos dejar a nuestro gran amigo y fiel pasajero de Ferrocarriles Ucranianos sin un premio. ¡Así que le he entregado a Sean nuestro Óscar de Hierro en nombre de todos nosotros!”.

“Eso es lo que significa tu presencia aquí. Te perdiste los Óscar, así que te hicimos este. Proviene de un vagón de tren destruido por los rusos. El metal sobrevivió, por lo que es muy especial para nosotros. No es de oro, pero es muy real y lo hicimos con todo nuestro corazón”, le dice el director ejecutivo de Ferrocarriles Ucranianos.

“Todo esto son tesoros. Gracias”, respondió el tres veces ganador del Oscar.

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Una foto del “Óscar de Hierro” revela las siguientes palabras grabadas en el premio: “Este acero una vez salvó a millones de personas de la guerra. Luego llegó un misil ruso. No lo fundimos para convertirlo en un arma. Lo forjamos en gratitud, para ti. Por tu talento. Por tu valentía al apoyar a Ucrania”.