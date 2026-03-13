Juan Fernando Cristo declinó su aspiración a la Presidencia

Este 13 de marzo, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo oficializó que declina su aspiración a la Presidencia de la República.

Cristo hizo el anuncio a través de un video publicado en sus redes sociales en el que aseguró que su movimiento no inscribirá candidatura para la primera vuelta, si bien aseguró que continuará participando activamente en el debate político del país.

El exministro señaló que la determinación busca aportar mayor claridad al panorama electoral y a la discusión pública en medio del amplio número de aspiraciones presidenciales que se han presentado para los comicios de 2026.

“No vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial. Al no presentar nuestra candidatura, espero también contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudadanía que se presenta confundida por tantas aspiraciones”, afirmó.

El exministro también indicó que en las próximas semanas continuará recorriendo distintas regiones del país para dialogar con ciudadanos y con la militancia liberal, mientras define el rumbo político que tomará de cara a las elecciones.

“Seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y los principios liberales, dialogando con nuestra militancia, dialogando con nuestra ciudadanía y tomaremos una decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo que anunciaremos a todos los colombianos”, agregó.