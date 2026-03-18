Incautan más de 1,6 toneladas de marihuana en vía Garzón–Neiva

Más de 1,6 toneladas de marihuana fueron incautadas en un camión que transitaba por la vía Garzón–Neiva, ocultas entre semillas de piña.

En desarrollo de la estrategia Huila Más Seguro, la Policía Nacional logró la incautación de un monumental cargamento de marihuana en la ruta 45, en el corredor vial que comunica a Garzón con Neiva.

El operativo fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, a unos tres kilómetros del peaje Laberinto, donde fue requerido el conductor de un camión que levantó sospechas por sus respuestas incoherentes ante las autoridades.

Tras una inspección detallada del vehículo, los policías encontraron la droga oculta mediante la modalidad de camuflaje, escondida entre un cargamento de semillas de piña. En total, fueron incautados aproximadamente 1.614 kilogramos de marihuana, 2 kilogramos de extracto líquido de esta sustancia, además del vehículo y varios equipos móviles.

Según las primeras investigaciones, el cargamento presentaba marcaciones que lo vincularían con un grupo armado ilegal con injerencia en el departamento del Cauca y zonas limítrofes con el Huila. Asimismo, se estableció que el destino final del alijo sería el vecino país de Brasil.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con este resultado, la Policía reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el control en los principales corredores viales del sur del país.