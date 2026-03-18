“Ha habido una desnaturalización y desfiguración de la imagen del vicepresidente”: Leonardo Huertas

Durante el programa Hora 20 de Caracol Radio, estuvieron presentes diferentes fórmulas vicepresidenciales, a quienes Diana Calderón les realizó una serie de preguntas de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo en nuestro país.

Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de la candidata Claudia López, en un primer momento habló de cómo la figura del vicepresidente ha sufrido una deformación en términos de funciones, esto en respuesta a la pregunta: ¿cuál sería esa función que, de acuerdo a su experiencia y también a su imaginario de país, quisieran ocupar?

“El vicepresidente es un ciudadano que está en la banca esperando a que el presidente falte de manera temporal o absoluta para reemplazarlo. No obstante, la misma constitución establece la posibilidad de darle cualquier encargo, como lo hicieron en el caso de Vargas Llera, le encargaron el tema de la infraestructura, o de nombrarlo en cualquier cargo del Ejecutivo.” dijo

Huerta hizo énfasis en los diálogos que ha sostenido con Claudia López y cómo, desde su punto de vista, la salud en Colombia está pasando por una serie de transgresiones.

“El bien más preciado de todos, que es la salud, y que se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. En Colombia se han presentado cada día mil tutelas todos los días del año; es el derecho más vulnerado”, aseguró.

Entonces ella me ha dicho que quiere que desde la vicepresidencia nos convirtamos en el defensor de ese derecho humano a la salud. En esta profunda crisis, que tal vez es la peor crisis social que enfrenta Colombia en la actualidad, como es la violación sistemática y generalizada del derecho a la salud”, también añadió.

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