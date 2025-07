Hombre que amenazó a Presidente Petro pide perdón: “Me dejé llenar de odio, me equivoqué muy feo” // Caracol Radio

Manuel Yasmani Sacro Ramírez, el hombre procesado por grabar y difundir un video en el que lanza amenazas de muerte contra el presidente Gustavo Petro, su esposa, hijos y nietos, publicó una carta de perdón en la que asegura que no pertenece a grupos armados ni tiene vínculos con el paramilitarismo, como se especuló inicialmente.

El hombre asegura que es un vendedor ambulante, originario de Tumaco y residente en Cali, y que el video en el que amenazó al jefe de Estado habría sido motivado por “rabia e ignorancia”.

“No tengo estudios, ni poder, ni he sido nadie importante. Vivo del rebusque vendiendo en la calle, pero eso no justifica lo que hice. Me llené de odio por lo que se escucha en redes y en la calle”, dice en la carta.

“Estoy listo para grabar un video, en la misma red donde ofendí, diciendo que me equivoqué. Me arrepiento, pido perdón”, dice.

También reconoce que sus declaraciones no eran protesta ni libertad de expresión, sino un crimen: “Eso es odio puro (…) Me dejé llenar la cabeza de odio por gente que no soporta que un hombre del pueblo esté en la Presidencia. Y yo, siendo también del pueblo, caí en esa trampa”.

El hecho ocurrió el pasado 9 de diciembre de 2023, cuando Sacro Ramírez grabó un video con lenguaje violento y amenazas explícitas, incluyendo, lo que provocó una acción judicial inmediata por parte de la Fiscalía, que le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Sin embargo, en audiencia, el acusado no aceptó los cargos.

