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18 mar 2026 Actualizado 20:30

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El Pulso del Fútbol, 18 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre la continuidad de Diego Arias en Atlético Nacional.

Diego Arias explotó contra los jugadores del Medellín en rueda de prensa, tras la final de Copa

Diego Arias explotó contra los jugadores del Medellín en rueda de prensa, tras la final de Copa
¿Los jugadores se le pararon a Diego Arias? El Pulso del Fútbol, 18 de marzo de 2026

¿Los jugadores se le pararon a Diego Arias? El Pulso del Fútbol, 18 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la continuidad del entrenador de Nacional, Diego Arias, luego de una nueva derrota ante Millonarios. César dijo: “Los hinchas de Nacional están desesperados pidiendo la salida de Diego Arias, los periodistas igual. Yo he sido un crítico severo de los directivos de Nacional por cambiar a sus técnicos cada 8 meses”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no soy hincha de Nacional y también creo que es adecuado que salga el técnico ante los malos resultados. Yo no había visto nunca que un periodista le pidiera a un técnico que no renuncie”.

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