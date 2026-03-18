Diego Arias explotó contra los jugadores del Medellín en rueda de prensa, tras la final de Copa

¿Los jugadores se le pararon a Diego Arias? El Pulso del Fútbol, 18 de marzo de 2026 00:00:00 46:46 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la continuidad del entrenador de Nacional, Diego Arias, luego de una nueva derrota ante Millonarios. César dijo: “Los hinchas de Nacional están desesperados pidiendo la salida de Diego Arias, los periodistas igual. Yo he sido un crítico severo de los directivos de Nacional por cambiar a sus técnicos cada 8 meses”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo no soy hincha de Nacional y también creo que es adecuado que salga el técnico ante los malos resultados. Yo no había visto nunca que un periodista le pidiera a un técnico que no renuncie”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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