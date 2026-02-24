Habrá cambio de mando en la Primera Brigada del Ejército Nacional en Boyacá

Tunja

La Plaza de Bolívar de Tunja será escenario de la ceremonia militar de transmisión de mando del Comando de la Primera Brigada del Ejército Nacional, unidad orgánica de la Quinta División, en la que el coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo entregará el mando tras una gestión marcada por el apoyo a las comunidades y el desarrollo de operaciones contra los grupos armados organizados y residuales que pretendían alterar la seguridad de la región.

De acuerdo con el balance entregado por la Primera Brigada, el coronel Cardona Restrepo se consiguió varios logros de gran importancia y relevancia para el departamento de Boyacá, los cuales se destacan:

La desarticulación, por tercera vez, de la intención de conformar el frente 45 del GAO-r.

La incautación de más de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína .

. Jornadas de apoyo al desarrollo que beneficiaron a más de 10.000 personas con atención médica gratuita.

con atención médica gratuita. El regreso del Circo Colombia a Boyacá, después de más de dos décadas de ausencia.

Acciones en beneficio de la comunidad

Además del componente operacional, durante la dirección del coronel Eddy Raúl Cardona se impulsaron grandes proyectos sociales y ambientales para la comunidad en las diferentes regiones del departamento, como:

Instalación de estufas ecoeficientes en zonas rurales, beneficiando a cerca de 15.000 familias .

en zonas rurales, beneficiando a cerca de . Siembra de más de 100.000 plántulas de árboles nativos, contribuyendo a la protección de los ecosistemas del departamento.

El coronel Cardona Restrepo deja el cargo con la satisfacción de haber fortalecido la seguridad, la estabilidad y el bienestar de los boyacenses.

Durante la ceremonia, asumirá como nuevo comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional el coronel Holman Gerardo Vargas Fonseca, quien estuvo los últimos 5 años al mando del Batallón de Infantería N° 33 “Batalla de Junín”, unidad táctica adscrita a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, ubicada en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, y continuará la labor de garantizar la seguridad y el desarrollo en el departamento de Boyacá.