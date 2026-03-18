Malestar por el aumento del impuesto predial en Pamplona

Cúcuta

Los ánimos de los pamploneses se vieron alterados en las últimas horas, al punto de movilizarse hacía la alcaldía de ese municipio y reclamarle al alcalde Klauss Faber por el incremento en el impuesto predial.

Los habitantes de esa provincia han rechazado los ajustes que realizó el municipio en el impuesto predial y que se logró mediante un convenio entre la administración y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para avanzar en el catastro multipropósito.

Los manifestantes, quienes llegaron a la sede de la alcaldía, pidieron la suspensión del mismo, en un momento halaron al mandatario y le exigieron respuestas por la acción tributaria.

El alcalde Klauss Faber dijo a Caracol Radio que “somos respetuosos de las voces ciudadanas. Hay que aclarar que hace 23 años el municipio no tenía actualización catastral y eso es lo que hemos logrado mediante este acuerdo”.

Explicó que “por ley le corresponde a los municipios avanzar en esta acción que ha fijado el mismo estado y que esto es lo que se ha empezado a realizar”.

Advirtió además que frente a las reclamaciones, se ha tomado la decisión de suspender temporalmente el convenio mientras se da respuesta a las reclamaciones.

“Vamos a escuchar, responder y trabajar con la ciudadanía para responder a los reclamos, hacer claridad y lograr avanzar en el trabajo que como autoridad municipal nos corresponde” dijo el mandatario.

En la actualidad el 15% de la población ha cancelado su obligación tributaria.