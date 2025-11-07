Cae en el Caribe la banda “Los Lobos”, dedicada al robo de bancos y transportadoras de valores

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron desarticular al Grupo de Delincuencia Común Organizado “Los Lobos”, señalado de cometer millonarios hurtos a entidades financieras y empresas transportadoras de valores en el norte del país.

La acción se desarrolló en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Santander, donde fueron capturados, por orden judicial, cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal.

Entre ellos Jeiner Álvarez Calderón, alias Campanella; Luis Lemus Ospino, alias El Compadre o El Viejo; Carlos Villazón Durán y Fredy Polo Martínez, alias DJ.

Según las investigaciones, “Los Lobos” estarían detrás de uno de los robos más graves al sector financiero ocurrido este año: el asalto al vehículo de una empresa de valores el 9 de abril de 2025 en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (La Guajira).

Ese día, varios hombres armados irrumpieron en la terminal aérea y se apoderaron de 12 tulas que contenían 8.778 millones de pesos.

Durante su huida, los asaltantes incineraron una camioneta y parte del dinero robado en el sector de La Cachaca II.

Las autoridades establecieron que la organización tenía una estructura jerárquica con funciones claramente definidas: algunos integrantes realizaban labores de inteligencia y seguimiento a los vehículos transportadores, mientras otros se encargaban de la adquisición y manipulación de armamento, la falsificación de documentosy la alteración de vehículos usados para los robos.

Durante la investigación se descubrió además que alias El Compadre planeaba un nuevo ataque contra un vehículo de valores en jurisdicción de San Francisco y La Vega, en Cundinamarca, operación que fue anticipada y frustrada gracias a labores de inteligencia.

Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó las detenciones, mientras la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Con esta operación, las autoridades aseguran que se golpea la capacidad criminal de “Los Lobos”, reduciendo el riesgo de nuevos ataques contra el sector financiero y las empresas de transporte de valores en el Caribe.