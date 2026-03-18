Avanza el proyecto de plantas desalinizadoras en Taganga, Santa Marta

Santa Marta

En Santa Marta se llevó a cabo una reunión entre la viceministra de Agua Potable, Ruth Quevedo y y el Distrito en la que se ratificó la continuidad de las plantas desalinizadoras proyectadas para Taganga y el sur de la ciudad; iniciativas que buscan solucionar el desabastecimiento de agua en varios sectores de la ciudad.

Durante la jornada, también participaron entidades técnicas que han venido acompañando el proceso, evaluando el estado de las obras y ajustando detalles claves para su ejecución con el objetivo de lograr un sistema más eficiente que responda a las necesidades reales de la gente, sin depender de soluciones temporales.

Le puede interesar:

Más de 1.700 toneladas de rieles llegan desde Japón al Puerto de Santa Marta

“Quiero decirles a los samarios que tengan tranquilidad. Las plantas desalinizadoras de Taganga y del sur siguen adelante y hoy seguimos contando con el respaldo del Gobierno nacional para realizar estos proyectos. Esta es una realidad en la que seguimos trabajando con responsabilidad y articulación institucional para garantizar una solución definitiva al agua en nuestra ciudad”, expresó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

Estos proyectos, que continúan su curso, apuntan a transformar la forma en que se abastece de agua la ciudad, especialmente en zonas donde el suministro ha sido intermitente o insuficiente.