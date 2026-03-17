Más de 1.700 toneladas de rieles llegan desde Japón al Puerto de Santa Marta

Santa Marta

Un total de 1.284 unidades de rieles de 115 lb/yd, destinados a la renovación de tramos de vía en sectores estratégicos del corredor férreo, llegaron al puerto de Santa Marta, con el objetivo de fortalecer la red ferroviaria que conecta a Santa Marta (Magdalena) con Chiriguaná (Cesar).

La adquisición contempla una inversión de 2,56 millones de dólares en rieles, los cuales permitirán atender de manera eficiente las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura férrea, la cual tiene capacidad para movilizar cerca de 100 millones de toneladas al año, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad, confiabilidad y estabilidad de la operación.

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La renovación de rieles responde al desgaste natural de la infraestructura; permitirá fortalecer la seguridad operativa y mantener altos estándares de una vía férrea de primer nivel en beneficio del sector, las comunidades y el modo férreo en el país”, dijo Andrés Soto, presidente de Fenoco.