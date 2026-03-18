ANT entregó tierras a comunidades campesinas y pesqueras en Córdoba

Como un acto de justicia agraria y de reparación a los derechos de pescadores y campesinos del departamento de Córdoba, quienes durante más de 40 años fueron perseguidos y asesinados por defender el uso de la Ciénaga de Corralito, en el municipio de Cereté, como sustento de vida, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó dos predios conocidos como Lote 1 y Lote 2, que suman 188 hectáreas en la vereda Los Venados y que estaban siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Ambos terrenos atraviesan la Ciénaga de Corralito y permanecían ocupados por estructuras criminales que restringían el acceso de las comunidades al ecosistema.

Durante la aprehensión material se pudo constatar que estos predios estaban vinculados a la Sociedad Agropecuaria Hato Santa María Ltda., incluida en la denominada Lista Clinton, tras comprobarse su relación con la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, así como con su representante legal, Camilo Torres Martínez, alias “Fritanga”.

Una de las beneficiarias, la campesina Neris León, agradeció a la Agencia y señaló que las lluvias le ocasionaron la pérdida total de sus cultivos de plátano, yuca, arroz y maíz, entre otros productos.

“Nuestro compromiso con la ciénaga es mantenerlo, no hacer un mal uso, protegerlo al máximo, porque es una lucha de más de 40 años que llevamos por poder usarlo en beneficio de la naturaleza y toda la comunidad. Por fin podemos decir esta tierra sí es mía”, expresó Neris.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, confirmó que la articulación entre las entidades del Estado y las comunidades no solo permitió avanzar en la intervención, sino también reconocer y delimitar los conflictos agrarios que históricamente han afectado la Ciénaga de Corralito.

“Tras más de 40 años de disputas por el uso de este cuerpo de agua entre campesinos y pescadores, y luego del proceso de reglamentación y deslinde adelantado por la Agencia, hoy se logra recuperar el acceso a este espacio fundamental para la vida y el sustento de las comunidades rurales”, señaló el funcionario.