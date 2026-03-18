Álvaro Uribe, Enrique Peñalosa y otros que integran el comité político de campaña de Paloma Valencia

A propósito de la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia y de la llegada de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, reveló cómo quedó conformado el Comité Político Nacional de la campaña.

A través de su cuenta de X señaló quiénes serán las figuras cercanas al partido y a Valencia, que orientarán la campaña.

El comité está encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez e integrado también por la exministro María del Rosario Guerra, quién ha sido gerente de su campaña desde un inicio.

Poe otro lado, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quién hizo parte de la Gran Consulta por Colombia, proceso que ella ganó el pasado 8 de marzo, también integrará su equipo.

A ellos se suman María Isabel Nieto, gerente de la campaña de Oviedo; Pedro Agustín Valencia, hermano de Paloma Valencia; y el propio Vallejo en su calidad de director nacional del partido.