Afinia anuncia cortes programados en más de 100 sectores de Cartagena por trabajos en Chambacú

Afinia, filial del Grupo EPM, inicia la modernización de la subestación Chambacú que inyecta energía a gran parte del sector turístico y comercial de Cartagena, proyecto que contempla una inversión superior a los 15.000 millones de pesos.

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Con más de ocho décadas de operación, la subestación Chambacú será intervenida para renovar equipos que han superado los 40 años de servicio, con el propósito de fortalecer la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, así como atender el crecimiento de la demanda en esta zona clave de la ciudad.

Como parte del proyecto, Afinia reemplazará el tren de celdas de media tensión, lo que impactará positivamente en todos los circuitos asociados a la subestación.

Estos equipos, encargados de la maniobra, corte y protección ante fallas eléctricas, permiten distribuir y controlar la energía de manera segura hacia los diferentes circuitos. Los nuevos sistemas operarán de forma automática y serán gestionados desde el centro de control, garantizando un suministro más confiable, eficiente y seguro para los más de 16.000 clientes-usuarios.

Adicionalmente, se renovará todo el cableado interno de la subestación, incorporando mayores calibres y materiales más seguros, en línea con los estándares actuales del sector eléctrico.

Para iniciar las obras, los días domingo 22 y lunes festivo 23 de marzo se realizará el traslado progresivo de la carga hacia una subestación móvil, maniobra que permitirá intervenir el interior de la subestación Chambacú sin afectar la continuidad del servicio, manteniendo energizados a los usuarios durante la ejecución del proyecto.

Durante el desarrollo de las obras se prevén interrupciones programadas del servicio, las cuales serán informadas oportunamente a los usuarios que puedan verse impactados.

La implementación de la subestación móvil es una solución temporal que garantiza el suministro de energía mientras se adelantan los trabajos, minimizando los impactos en hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y residentes del área de influencia.

Con esta inversión, Afinia reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura eléctrica de Cartagena, especialmente en sectores estratégicos para el turismo y la economía local, contribuyendo a un sistema más robusto, confiable y preparado para atender la creciente demanda de energía.

Interrupciones programadas

A continuación, te relacionamos los circuitos y sectores que registran una interrupción programada del servicio:

DOMINGO, 22 DE MARZO Circuito Chambacú 1 de 5:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena, sectores: Torices; Loma Fresca; Paraíso II; Pablo VI - I y II; Palestina; República del Caribe; La Paz; Petare; Los Comuneros; Pedro Salazar; Paseo Bolívar; Urbanización La Sevillana; Nariño.

Circuito Chambacú 7 de 5:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena, barrios: El Centro Histórico, sector San Diego, Éxito, La Serrezuela, Calle Estación del Tabaco, Casa de La Estrella, Calle del Coliseo, Calle del Arzobispado, Calle de Ayos, Calle San Agustín, Calle del Coliseo, Universidad de Cartagena, Calle del Porvenir (Edificio Porvenir), Antigua Joyería El Ónix, Estanco del Tabaco, Calle Siete Infantes, Portón del Pilar Edificio, Calle Bóveda, Centro Habitacional, Calle del Pilar y de Los Puntales, Edificio San Diego, Casa Curato, Centro Comercial Invercrédito, Las Bóvedas, Calle San Pedro Martín, Hotel Santa Clara, Coomibol, Calle de La Bomba, Calle El Portocarrero, Calle de La Cruz, Calle del Campo, Casa de La Moneda, Coliseo, Calle del Porvenir, Edificio del Porvenir, Calle San Agustín y Vicente García, Calle Estrella, Centro de Ayos, Edificio Sargento Mayor, Plata del Tejadillo, Casa de La Luna, Calle de La Carbonera, Casa Gabriel García Márquez, Casa Don Benito, Calle del Cuartel, Calle Don Sancho, Calle de La Iglesia, Calle de La Mantilla, Universidad Jorge Tadeo, Calle del Cuartel Sedec, Calle Chichivo, Centro Plaza de Las Mercedes, Teatro Heredia, Calle Santo Domingo, Calle España.

Circuito Chambacú 11 de 5:00 a. m. a 5:30 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. En Cartagena, barrios: Crespo, desde calle 70 con avenida 7a hasta calle 73 entre Avenida Santander y Avenida 10; sector La Boquilla; Sector Cielo Mar; Sector Marlinda; Villa Gloria; Media Tapa; entre la calle 67 hasta la calle 73 y la avenida 1 hasta La Avenida 5 Sector Aeropuerto Barrio Crespo.

Circuito Chambacú 11 de 5:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena: calle 48 entre la carrera 11 y la carrera 14, sector Torices; carrera 11 con calle 55 Esquina, sector Torices; carrera 13 entre la calle 60 y la calle 62, sector Canapote.

Circuito Chambacú 8 de 5:00 a. m. a 4:00 p. m. En Cartagena: Parque Espíritu del Manglar; Chambacú; Avenida Pedro Heredia, entre la carrera 10a y la carrera 14, sector Chambacú;

Circuito Chambacú 8 de 5:00 a. m. a 5:30 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. En Cartagena: sectores y/o barrios: La Matuna, Getsemaní, desde la calle 24 hasta la Avenida Venezuela entre carreras 8 y 11 del centro de Cartagena, Parque Centenario, Centro de Convenciones, Calle El Arsenal, Sector Terraza Municipal.

Circuito Chambacú 8 de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. En Cartagena: barrio Getsemaní: calle larga (calle 25) y avenida Eusebio Vargas Rivera (calle 24), con carrera 8b hasta la carrera 10, Antiguo Banco Sudameris, Davivienda; Calle de San Antonio; Calle San Juan de Dios; Calle de La Sierpe; Calle Pedro Romero; La Milagrosa; Calle del Espíritu Santo; Calle del Guerrero; Calle del Pozo; Calle del Lomba; Callejón Angosto; Callejón Ancho.

Circuito Chambacú 5 de 5:00 a. m. a 4:30 p. m. En Cartagena: carrera 13 entre la Avenida Pedro Heredia y la calle 30a, sector Espinal; Mall Plaza Cartagena.

Circuito Chambacú 5 de 5:00 a. m. a 5:30 a. m. y de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. En Cartagena: Pie del Cerro; desde la carrera 19 hasta la carrera 20 entre la calle 29b y la calle 30, Sector Pie de La Popa; desde la carrera 15 hasta la carrera 22 entre calle 25 y la calle 29b, sector Manga

LUNES 23 DE FEBRERO Circuito Chambacú 4 de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. En Cartagena: carrera 11 hasta la carrera14 entre la calle 35 hasta la calle 52, sector Barrio Torices; San Pedro y Libertad; Canapote; carrera 4 entre la calle 46b y la calle 48, sector marbella; desde la carrera 13 hasta la carrera 18, entre la calle 63 y la calle 70 (Sector Daniel Lemaitre); Pablo Vi–II; carrera 20 entre la calle 68 y la calle 76 (sector Daniel Lemaitre).

Chambacú 9 de 5:00 a.m. a 5:30 a.m. En Cartagena: Avenida Santander (Carrera 1) hasta la carrera 11 entre la calle 62 y la calle 70, barrio Crespo.

Chambacú 9 de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. En Cartagena: Avenida Santander hasta la carrera 4 entre la calle 46 hasta la calle 62, sector Marbella; Cabrero; carrera 14 entre la calle 37 y la calle 48, sector Torices;

Chambacú 9 de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. En Cartagena: carrera 6 hasta la carrera 11 entre la calle 67 y la calle 70, sector Crespo.

Chambacú 2 de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. En Cartagena: desde la carrera 20a hasta la carrera 30 con calle 29 hasta la calle 60, sector: Pie De La Popa.

Chambacú 2 de 5:00 a.m. a 5:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. En Cartagena: carrera 17 con calle 35 y 36. sector: Paseo Bolívar, Conjunto Residencial Tequendama, carrera 20f con calle 34. sector: Lo Amador, carrera 30 con calle 46. sector: Calle Real, calle 30 con carrera 20 y 21, sector: Pie de La Popa. calle 38a con carrera 18, sector: Urbanización La Española.

Chambacú 12 De 5:00 a.m. a 5:00 p.m. En Cartagena: barrio Manga: carrera 15, calle 29a, desde la calle 15 hasta la calle 24a Av. Miramar entre carrera 16 y 23

Chambacú 12 de 5:00 a.m. a 5:30 a.m. En Cartagena: desde calle 24 hasta calle 28 entre carrera 21 y 26 del barrio Manga

Chambacú 12 de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. En Cartagena: desde calle 24 hasta calle 28 entre carrera 21 y 26 del barrio Manga

Chambacú 3 de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. En Cartagena: Avenida Daniel Lemaitre, Avenida Venezuela, Edificio Caja Agraria, Edificio Banco de Bogotá, Avenida de Lemaitre, Hotel San Felipe; Calle Vicente Garcia, Corporación Universitaria Rafael Núñez sede 5, Edificio Pasaje de La Moneda, calle 34 con carrera 7, Juan Valdez, Edificio Rumie, Cine La Matuna, Parque Centenario, Calle San Agustín, Edificio Caja Agraria, Edificio Citibank, Edificio Banco Cafetero, Edificio Badlisis, Calle Badillo, Edificio Concasa, Avenida Carlos Escallon, Edificio Monroy, Edificio Dekor, Edificio Araujo, Edificio Fernando Diaz, Centro Plazoleta Olímpica, Edificio Caja Agraria, American Broaster Chicken, Edificio Gedeon, Centro Pasaje Leclerc, Calle La Moneda, Banco De Occidente, Plaza De Los Coches, Centro Comercial Centenario, Edificio San José, Calle Del Colegio, Edificio Nacional Magistratura, Calle Tripita Y Media, Calle San Agustín, Hotel OSH, Edificio Concasa, Portocarrero Y Pasaje Núñez, Plazoleta Empresas Públicas, Avenida Venezuela - Centro Uno, Pasaje Dager, carrera 14 con calle 35 y Chambacú, Edificio Inteligente.