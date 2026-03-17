Violencia, consumo de alcohol y fiestas: ¿qué pasa en la UPI La Rioja y qué dice el Distrito?

Este fin de semana se registró en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja un nuevo hecho de violencia en la que resultaron heridos cuatro integrantes de la comunidad Emberá, incluyendo una mujer y un menor de edad, situación que puso en riesgo la integridad de todas las personas que se alojan en ese lugar.

De acuerdo con el Distrito, se reportaron hechos de violencia y riñas ocurridas al interior de este espacio, en los que se vieron involucrados integrantes de la comunidad Emberá allí alojada. A través de los equipos distritales que hacen presencia en la UPI, se activaron las rutas institucionales correspondientes.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre un hecho así que involucra a la comunidad Emberá. Este nuevo caso se suma a situaciones denunciadas previamente en las que riñas, consumo problemático de alcohol y actividades festivas desarrolladas al interior de la UPI han derivado en consecuencias graves e incluso fatales.

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En ese sentido, el Distrito ha hecho un llamado a la corresponsabilidad de la comunidad Emberá en la protección de los derechos de sus integrantes, especialmente de niños, niñas y adolescentes, e informa que realizará las denuncias que considere pertinentes ante las autoridades competentes.

Debido al monitoreo permanente en La Rioja, el Distrito ha identificado 178 situaciones de riesgo como las mencionadas, y en el 87% de los casos se han activado acciones preventivas o rutas de acompañamiento institucional que permitan tramitar los conflictos.