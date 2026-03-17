Un muerto y tres heridos luego de motín en centro de reclusión transitorio de Santa Marta/ Fabio Villa

Santa Marta

Un motín se registró en la noche de ayer en el centro transitorio de reclusión de Santa Marta, el hecho dejó como saldo un recluso muerto, dos más heridos y un policía lesionado; en medio de una situación que alteró el orden público en esta zona céntrica de la ciudad.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado oficialmente al respecto; sin embargo, desde la Corporación Centro Histórico rechazan este tipo de hechos que pone en peligro a los comerciantes y residentes de esta zona.

La directora de la Corporación Centro Histórico, Diana Giraldo, calificó la situación como delicada y reiteró que este tipo de incidentes se han presentado en repetidas ocasiones desde la apertura del centro transitorio en 2020. Según explicó, la permanencia de este lugar en el corazón turístico y comercial de la ciudad ha generado deterioro, afectaciones a los residentes y un ambiente constante de inseguridad.

Le puede interesar: Atacado personal médico e infraestructura del hospital de Algarrobo, Magdalena

De acuerdo con Giraldo, durante el motín se vivieron momentos de incertidumbre, en los que no se tenía claridad sobre lo que ocurría al interior del centro de reclusión.