Tecnología de vanguardia en el campo

Investigadores de la Universidad de La Sabana desarrollan una plataforma autónoma capaz de analizar el suelo y detectar enfermedades, promoviendo una agricultura más sostenible en el país.

Desde los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, surgió una innovación que promete revolucionar la producción de uno de los alimentos más importantes para los colombianos: la papa.

Se trata de un robot móvil autónomo, diseñado 100% en Colombia, cuyo objetivo es determinar las necesidades nutricionales precisas de los cultivos y realizar detecciones tempranas de enfermedades.

El dispositivo, desarrollado por Claudia Lorena Garzón Castro y el ingeniero Álvaro Pulido Aponte, utiliza un brazo robótico equipado con sensores de precisión. Al introducir estos sensores directamente en la tierra, el robot envía datos en tiempo real a un software especializado, permitiendo que agrónomos y campesinos apliquen de manera eficiente los agroquímicos necesarios para la fertilización.

“La papa es el cuarto alimento más consumido del mundo, y debido a ese consumo masivo, las buenas prácticas de cultivo quedan a un lado”, explicó el ingeniero Pulido, resaltando que el robot permite suministrar “justo la cantidad requerida de insumos químicos”, manifestó la profesora, Claudia Lorena Grazón.

El robot es una muestra de adaptabilidad técnica. Funciona con energía solar y navega de forma autónoma gracias a un sistema de radar que le permite esquivar obstáculos en los surcos del cultivo. Su estructura combina un chasis metálico robusto para soportar la topografía andina con piezas ligeras impresas en 3D, además de contar con tracción 4x4 para desplazarse en terrenos difíciles.

A pesar de los desafíos en su fabricación, como la obtención de baterías de litio de proveedores nacionales debido a restricciones de importación, el proyecto sigue avanzando con la incorporación de inteligencia artificial. Actualmente, los investigadores trabajan en el uso de redes neuronales para identificar enfermedades foliares antes de que se propaguen por toda la plantación.

En diálogo con al Campo de Caracol Radio, los creadores son enfáticos en aclarar que esta tecnología no busca desplazar la mano de obra humana. Por el contrario, la pretensión es entregar una herramienta que refuerce la labor de los campesinos e ingenieros agrónomos, facilitando la toma de decisiones basada en datos precisos sobre el estado del cultivo.

Este proyecto, respaldado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de La Sabana, se posiciona como un referente de cómo la ciencia y la innovación colombiana pueden fortalecer la sostenibilidad de la industria papera y garantizar la seguridad alimentaria en el futuro