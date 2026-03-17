Suben tarifas de taxi en Neiva para 2026, carrera mínima quedó en $6.300

Nuevas tarifas de taxi en Neiva aplicarán únicamente en vehículos con taxímetros calibrados y sello azul rey.

A través del Decreto 0092 de 2026, la Administración Municipal de Neiva fijó las nuevas tarifas del servicio de taxi para esta vigencia, tras un estudio técnico basado en costos operativos y concertaciones con los gremios del sector.

El ajuste, que se realiza anualmente conforme a la normativa nacional, tuvo en cuenta variables como combustible, mantenimiento, salarios, seguros, impuestos y rentabilidad del servicio.

Entre los principales cambios, la carrera mínima quedó en $6.300, lo que representa un aumento de $300 frente al año anterior, mientras que el banderazo se mantiene en $2.000. Además, se estableció una tarifa de $137 por cada 57 metros recorridos y el mismo valor por cada 35 segundos de espera.

También se incrementaron los recargos, el nocturno, dominical y festivo quedó en $1.300; desde la terminal de transporte en $1.200 y desde el aeropuerto en $2.000. El servicio por hora fue fijado en $35.000.

La Secretaría de Movilidad realizará la recalibración de los taxímetros y estableció como plazo máximo el 10 de abril de 2026 para que los conductores actualicen sus equipos. Solo los vehículos que cuenten con el sello azul rey podrán cobrar las nuevas tarifas.

Las autoridades recordaron a los usuarios que los taxis deben portar la tarjeta de control visible y habilitaron el correo movilidadunidadempresas@alcaldianeiva.gov.co para denunciar irregularidades en el servicio.