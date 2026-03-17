Recuperación de cuerpos en cementerio de Neiva permite avanzar en reconstrucción del Monumento 14

En el Cementerio Central de Neiva han sido recuperados al menos 100 cuerpos en medio de las investigaciones por desaparición forzada.

Desde Neiva, las labores de búsqueda adelantadas en el Cementerio Central siguen arrojando resultados clave en la investigación sobre personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En este lugar, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha logrado la recuperación de al menos 100 cuerpos durante ocho intervenciones forenses.

La intervención, que incluyó monitoreo arqueológico intrusivo y no intrusivo, así como el uso de tecnología de georadar para explorar el subsuelo, permitió verificar que no existen tumbas o fosas en este punto, brindando garantías a las organizaciones sociales y familias buscadoras para avanzar en la nueva construcción.

“Queríamos garantizar la no existencia de cuerpos en el lugar donde se erigirá el monumento y dar tranquilidad para que esta obra sea legítima”, explicó Yulieth Viviana Valencia, antropóloga líder de la UBPD en Huila.

Con esta fase también se completó la intervención en el punto de interés denominado 7A, avanzando en la protección del cementerio bajo las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante las jornadas, la Corporación Humanitaria Reencuentros acompañó el proceso, mientras que la Ruta de la Memoria volvió a desarrollarse como un espacio de sensibilización y reconocimiento de los cementerios como lugares de verdad y dignidad.

“Hoy pedimos que no nos dejen solos, que sigamos luchando para que nuestros familiares regresen a casa”, expresó Yaneth Ordóñez, mujer buscadora del Huila.

En total, la UBPD ha intervenido 11 de los 15 puntos priorizados en este camposanto y, a lo largo de ocho misiones, ha recuperado al menos 100 cuerpos que serán identificados por Medicina Legal. Estas personas habrían fallecido en hechos relacionados con el conflicto armado entre 2006 y 2012 en municipios del Huila y departamentos vecinos.