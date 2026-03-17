Procuraduría suspendió por 15 meses al alcalde de Suratá, Santander

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación confirmó que suspendió e inhabilitó de sus funciones durante 15 meses al alcalde de Suratá en Santander, Excon Jerónimo Pabón Vega, por haber nombrado a una persona en un cargo directivo sin cumplir con los requisitos de formación académica establecidos en la ley y en el manual de funciones.

"En la misma decisión, también fue sancionado en su calidad de Jefe (e) de Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Ludwing Guerrero Jove, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses, por no acreditar los requisitos señalados para el ejercicio de tal cargo“, señaló la Procuraduría en el informe.

Según el ente disciplinario, el alcalde en el 2024 habría nombrado a esta persona en el cargo a pesar de no tener un título y tarjeta profesional en áreas agropecuarias o afines y que en ese momento, solo era bachiller y técnico en ganadería bovina.

El fallo en primera instancia emitido por la Procuraduría califica esta falta como grave a título de dolo y para el jefe de la UMATA encargado como grave, a título de culpa gravísima.