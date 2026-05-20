ELN anunció cese al fuego unilateral entre el 30 de mayo y el 2 de junio por elecciones

El ELN anunció un cese al fuego unilateral durante la jornada electoral del próximo 31 de mayo y aseguró que no realizará acciones ofensivas contra las Fuerzas Militares entre el 30 de mayo y el 2 de junio.

Le puede interesar: Ejército frustró instalación de medios explosivos del ELN en Norte de Santander

A través de un comunicado firmado por la Dirección Nacional del grupo armado, el ELN afirmó que la decisión busca demostrar “respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral”.

“El ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos”, aseguró la organización ilegal en el documento conocido este martes.

El grupo criminal señaló además que el cese al fuego iniciará a las 00:00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio.

Puede ver: Delegación de paz del Gobierno rechaza asesinato de líder social Freiman Velásquez en el Catatumbo

En el mismo comunicado, el ELN se refirió al bombardeo realizado por las Fuerzas Militares el pasado 9 de mayo en zona rural de Tibú, Norte de Santander, y aseguró que la operación “cayó en el vacío”.

Según el grupo armado, en esa acción militar “no tuvieron muertos ni heridos que lamentar”, contradiciendo versiones entregadas previamente por las autoridades sobre las operaciones ofensivas adelantadas en esa región del Catatumbo.

El anuncio se conoce en medio del incremento de operaciones militares y acciones violentas en varias zonas del país, especialmente en Norte de Santander y el suroccidente colombiano.