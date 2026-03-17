Presidente Petro denunció amenazas de muerte contra el director de la ANT Felipe Harman

El presidente Gustavo Petro denunció que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman, recibió amenazas de muerte por parte de Federico Almanza, presunto testaferro del “cartel de las marionetas”.

Según el presidente, hay una mafia intentando tomarse por la fuerza las tierras de los campesinos en el Magdalena Medio. El jefe de estado pidió a al Ministro de Defensa y a la Policía Nacional, tomar acciones rápidas para proteger la vida de Felipe Harman.

“Almanza quiere matar al director de la Agencia Nacional de Tierras entonces todo el campesinado de la reforma agraria en el Magdalena medio tiene que ser cuidado, la Policía debe tener una unidad eso lo he hablado varias veces, especializada en la protección de campesinos y a los beneficiarios de la reforma agraria porque la mafia quiere tomarse los terrenos de los campesinos, indicó Petro durante el Consejo de Ministros.

El presidente Gustavo Petro aseguró, que estos bienes estuvieron en proceso de extinción de dominio y aseguró que esos carteles, están en una ofensiva para recuperar estos bienes.

“Y eso no puede ser en Colombia devolverle los bienes a la mafia imagínese todo una contrarreforma a nuestro estado social de derecho”, reiteró el Presidente.

Denuncia en el Magdalena Medio

Cabe indicar que el pasado mes de noviembre de 2025, en Puerto Salgar Cundinamarca, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), había revelado hallazgos alarmantes tras una inspección sorpresiva en la hacienda ‘Rancho El Hermosillo’, un predio de 400 hectáreas que perteneció al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

Según el alto funcionario, el predio, que debía estar bajo administración del Estado, estaría siendo ocupado irregularmente por el empresario Federico Almanza. Lo que más ha generado controversia es la presunta complicidad de instituciones públicas.

Los puntos claves de la denuncia:

Falsas familias: Se argumentaba que una fundación albergaba a 100 familias en el lugar. La inspección de la ANT reveló que el predio está desocupado, salvo por dos trabajadores del empresario.

Presunta obstrucción local: El director de la ANT señaló trabas por parte de la Alcaldía, la Personería y la Policía para recuperar este y otros predios que suman cerca de 3.000 hectáreas en el municipio.

La Agencia Nacional de Tierras anunció en su momento, acciones legales inmediatas para recuperar el patrimonio público, mientras se cuestiona el papel de las autoridades locales en la protección de bienes que deberían estar al servicio de la reforma agraria.