“Se está pasando a extremismos” Petro reacciona a la salida de la embajadora de Colombia en Bolivia

El presidente de la República, Gustavo Petro, en los micrófonos de 6AMW (Crédito: Caracol Radio)

El presidente de la República, Gustavo Petro, pasó por los micrófonos de 6AMW para conversar sobre los principales temas de actualidad política en el país, destacando el reciente anuncio de la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García Carrillo.

Este anuncio del Gobierno boliviano se tomó tras considerar que el presidente colombiano intervino de manera indebida en asuntos internos del país, apoyando las protestas políticas en contra del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que lleva tan solo seis meses en el poder después de un mandato de 20 años de Evo Morales.

Estos señalamientos del presidente Petro generaron rechazo en el gobierno de este país y desataron una tensión entre las dos naciones, mientras siguen avanzando los ataques y las disputas en Bolivia, amenazando con un golpe de Estado.

Debido a este contexto, Julio Sánchez Cristo preguntó por el futuro de las relaciones diplomáticas con Bolivia, a lo que Petro respondió:

“Estamos dispuestos a servir de intermediarios por un diálogo. Lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo”, acotó.

También hizo mención a las consecuencias que podrían haber en caso de que el gobierno boliviano reprima estas manifestaciones.

“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra un gran diálogo nacional en ese país o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer”.

Ante este panorama, la Cancillería boliviana aclaró que la decisión no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia ni afectará los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos Estados. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha enfatizado el papel que tienen las naciones latinoamericanas para intermediar en esta crisis política.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Este fue el pronunciamiento del presidente respecto a la situación de Bolivia:

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