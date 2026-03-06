Inescrupulosos se estarían haciendo pasar por funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras

La situación fue detectada en zona rural de Cartagena de Indias, Bolívar sobre presuntos estafadores en Pua II

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), a partir de denuncias hechas por la ciudadanía, según las cuales personas inescrupulosas se estarían haciendo pasar por funcionarias de la entidad en zona rural de Cartagena de Indias, Bolívar, se permite expresar lo siguiente:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

- Días atrás, la ANT finalizó el proceso de deslinde de tierras de la nación de un predio baldío en denominado Púa II, del corregimiento Arroyo Piedra, jurisdicción de la ciudad de Cartagena; no obstante, su equipo de profesionales no ha realizado visitas adicionales ni programado actividades en terreno.

- Con base en la información recibida, unas personas se acercaron recientemente hasta los predios en mención, como también a los lugares conocidos como Arroyo de Piedra, la Alquería y Hacienda Púa II, y se presentaron como servidores públicos de la Agencia Nacional de Tierras.

- Al hacer el análisis detallado de las salidas misionales a los territorios, la entidad pudo evidenciar que no corresponde a alguna visita de trabajo de sus funcionarios.

- Por lo tanto, alerta a la ciudadanía a no dejarse engañar de inescrupulosos que, en ningún caso, forman parte de la máxima autoridad de tierras de la nación.

- La Agencia, además, llama a mujeres y hombres involucrados en la gestión del deslinde del predio baldío Púa II a seguir únicamente las pautas del debido proceso sobre la gestión de la regularización de la tenencia de bienes baldíos rurales identificados en el proceso agrario desarrollado. Pautas que son indicadas por la Agencia.

- Cualquier sospecha relacionada con procesos adelantados por la ANT puede ser denunciada a la línea nacional: 01 8000-933881; a la línea en Bogotá: 601 518 5858, opción 0; a los correos: oficinadelinspector@ant.gov.co y atencionalciudadano@ant.gov.co. O puede ser hecha la denuncia directamente en las sedes de la Fiscalía General de la Nación, dispuestas en todo el territorio nacional.

- La Reforma Agraria del presidente Gustavo Petro no tiene intermediarios y sus trámites son gratuitos, sus acciones en beneficio del campesinado colombiano y de las comunidades étnicas son lideradas por la Agencia Nacional de Tierras.