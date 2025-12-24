Durante el 2025 la ANT logró impactar 2.5 millones de hectáreas entregadas a campesinos en el país

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó un balance de resultados en política agraria en el país.

Según la entidad, logró una consolidación más de 2,5 millones de hectáreas en todo el país, lo que permitió saldar deudas históricas con comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y firmantes de paz, y consolidar una justicia rural con resultados concretos en los territorios.

“La Reforma Agraria debe ser una sola: el trabajo conjunto de un gobierno democrático como este debe unir a los pueblos y no dividirlos. Eso significa que, aquí sentados, las comunidades negras, campesinas e indígenas deben compartir un propósito común: avanzar en la unidad, en la conversación y en la palabra para apagar cualquier conflicto que se reavive en los territorios. Así es como impulsamos la Reforma”, expresó Juan Felipe Harman, director de la ANT.

En la vigencia 2025, la ANT contó con una asignación presupuestal de $ 1.7 billones. Aún con el recorte ocasionado por el hundimiento de la Reforma Tributaria, la agencia obtuvo buenos resultados. De estos recursos, se ejecutó el 79,9%, lo que ha permitido fortalecer de manera significativa la capacidad institucional de la entidad.

En materia de adquisición de tierras, la Agencia ha gestionado 703.121 hectáreas a comunidades rurales desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La apuesta por la Reforma Agraria fue integral. Además de la compra de más de 213.173 hectáreas, la Agencia Nacional de Tierras avanzó de manera significativa en la resolución de procesos agrarios, culminando actuaciones sobre cerca de 780.000 hectáreas. De este total, aproximadamente 245.000 hectáreas fueron declaradas baldíos de la Nación, lo que equivale a cerca del 30% de las áreas investigadas, mientras que el 70% restante fue ratificado como propiedad privada.

Según el informe de la entidad, en tema de formalización alcanzaron un total 1.878.711 hectáreas de propiedad rural, beneficiando a miles de familias campesinas y comunidades étnicas, y garantizando seguridad jurídica, acceso a crédito, proyectos productivos y mayor estabilidad económica en el campo.

De manera complementaria, la Agencia priorizó la titulación a Entidades de Derecho Público, expidiendo 1.864 títulos a favor de cerca de 800 entidades, entre ellas escuelas rurales, puestos de salud, infraestructura comunitaria, vías terciarias, proyectos de saneamiento básico y otros equipamientos que fortalecen la presencia del Estado y mejoran la calidad de vida de las comunidades rurales.

En cuanto a la constitución y ampliación de resguardos indígenas, la entidad amplió 103 resguardos, que abarcan 942.664 hectáreas, y constituyó 133 nuevos, con un total de 319.104 hectáreas.

Asimismo, se titularon 105 territorios colectivos, correspondientes a más de 73.800 hectáreas de comunidades negras, reafirmando el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con la garantía de los derechos territoriales de los pueblos étnicos.