Precio del dólar en Venezuela para HOY 17 de marzo: Se continúa presentando ligero incremento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe económico con relación a las monedas extranjeras para el día martes 17 de marzo, en donde hay un mínimo aumento en los precios de las divisas internacionales.

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

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Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, dado que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY martes 17 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 448,36860000 bolívares hasta el martes 17 de marzo, lo que significa que los precios se mantendrán en tal cifra hasta el día de HOY.

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 514,97823921 bolívares

514,97823921 bolívares Yuan chino: 65,02807831 bolívares

65,02807831 bolívares Lira turca: 10,14902271 bolívares

10,14902271 bolívares Rublo ruso: 5,50213032 bolívares

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 17 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante el día de HOY 17 de marzo.

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El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada del día de HOY, martes 17 de marzo, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Sofitasa: 450,7801 para compra - 454,2534 para venta

450,7801 para compra - 454,2534 para venta Banco Banplus: 505,1768 para compra - 535,0199 para venta

505,1768 para compra - 535,0199 para venta Banco Bancamia: 506,9417 para compra - 511,5616 para venta.

506,9417 para compra - 511,5616 para venta. BBVA Provincial : 491,6043 para compra - 489,5027 para venta.

: 491,6043 para compra - 489,5027 para venta. Banco Nacional de Crédito (BNC): 463,4946 para compra - 479,7912 para venta.

Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan una nueva alza con respecto al valor que se manejó durante el día anterior, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 446,80480000 bolívares (VES).

Esta nueva cotización del dólar favorece a las personas interesadas en realizar operaciones con divisas internacionales, dado que el precio al alza de las monedas extranjeras en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta, dados los precios al alza del dólar y demás divisas extranjeras, entre ellas el euro, la lira turca, el rublo ruso, entre otros.