Por movilización de La Minga indígena, se suspenden los servicios presenciales en La Alpujarra Foto: Cortesía

Medellín

Debido a las condiciones que impiden el acceso y desplazamento normal dentro del sector de La Alpujarra, el funcionamiento de las instalaciones está suspendido, esto con el fin de mitigar riesgos que comprometan la seguridad de los servidores públicos y de los usuarios.

¿Cuáles servicios están suspendidos?

Los servicios como la expedición de pasaportes, los pagos en taquilla y otras diligencias que requieren atención presencial, serán suspendidos de manera temporal.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, para que se comprenda esta medida mientras se se normalizan las condiciones para la prestación de los servicios suspendidos.

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Usted puede comunicarse con la Gobernación de Antioquia por medio de la línea única de atención al usuario, 604 409 90 00 - 01 8000 4 19000, esto con el fin de dar respuestas a los ciudadanos.