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17 mar 2026 Actualizado 19:20

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Política

Paloma Valencia recibió el respaldo de exministros de Defensa y generales retirados

Al menos cuatro exministros firmaron una carta en respaldo a la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

Un grupo de cuatro exministros de Defensa y 32 generales en retiro de las Fuerzas Armadas anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

Así lo confirmaron en una carta pública enviada este 17 de marzo de 2026, que firmaron tras una reunión con la senadora y candidata.

La carta la firman los exministros de Defensa, Marta Lucía Ramírez, Diego Molano, Guillermo Botero y Juan Carlos Esguerra.

Igualmente, cuenta con el respaldo de más de 30 altos oficiales retirados, entre ellos los generales (r) Alberto Mejía, Ricardo Gómez Nieto, Ricardo Jiménez y Guillermo León.

“Conocemos sus posiciones firmes, su trayectoria pública y su visión de Estado. Sabemos que, bajo su liderazgo, Colombia recuperará plenamente su soberania y la autoridad legitima sobre su territorio, enfrentando con determinación a las organizaciones criminales e iniciando una estrategia integral y definitiva para acabar el narcotráfico que tanto daño nos ha hecho”, escribieron sobre la senadora y candidata.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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