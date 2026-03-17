Palenque celebra la niñez entre tradición y compromiso institucional

En el corazón de los Montes de María, donde la historia late al ritmo de los tambores y la resistencia se convirtió en identidad, San Basilio de Palenque —primer pueblo libre de América— sigue siendo un símbolo vivo de cultura, dignidad y herencia ancestral. En este territorio, donde las tradiciones se transmiten de generación en generación, la niñez representa la esperanza de preservar ese legado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En este emblemático corregimiento del departamento de Bolívar, la Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Comunitaria, lideró la jornada denominada “Jornada de Alegría y Compromiso”, una iniciativa que impactó positivamente a 150 niños y niñas, quienes recibieron kits escolares en medio de un ambiente cargado de integración, cultura y cercanía institucional.

La actividad, que reunió a la Policía Comunitaria, la Policía Cívica de Mayores, la Guardia Cimarrona y la comunidad educativa de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Benkos Biohó, trascendió la simple entrega de útiles escolares para convertirse en un escenario de encuentro entre la institucionalidad y las raíces culturales del territorio.

Durante la jornada, los menores disfrutaron de espacios lúdicos, presentaciones culturales, música y danza, en los que se exaltaron las tradiciones palenqueras, fortaleciendo no solo el tejido social, sino también el sentido de pertenencia y la identidad cultural.

“Estas actividades reflejan el compromiso de la Policía Nacional con nuestras comunidades, especialmente con la niñez, que es el presente y futuro del país. En territorios como Palenque, nuestro deber es acompañar, proteger y construir confianza desde el respeto por su cultura y sus tradiciones”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Uno de los aspectos más significativos de la jornada fue la participación activa de la Guardia Cimarrona, símbolo de la autoridad ancestral, cuya presencia reafirmó el respeto por las estructuras propias de la comunidad, así como el papel de la Policía Cívica de Mayores, que con su experiencia y vocación de servicio contribuyó al desarrollo de la actividad.

La entrega de los 150 kits escolares se consolidó como una herramienta clave para incentivar la permanencia de los niños en el sistema educativo, brindándoles recursos que apoyan su proceso de aprendizaje y motivan la construcción de sus proyectos de vida.

Más allá de los beneficios materiales, la jornada permitió estrechar los lazos entre la comunidad y la fuerza pública, consolidando una relación basada en la confianza, el respeto y el trabajo conjunto.