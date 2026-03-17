Mauró soldado tras ser arrollado por una van de Velotax en la variante de Ibagué

Ibagué

En la madrugada de este martes 17 de marzo se registró un grave accidente de tránsito en la variante de Ibagué, a la altura de la zona posterior del Batallón Jaime Rooke, en el cual se vio involucrado un vehículo de transporte de pasajeros tipo van, adscrito a la empresa Velotax.

La información preliminar indica que, en medio de la oscuridad, el vehículo embistió a dos soldados regulares del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke. Uno de ellos, identificado como Manuel Ricardo Soto Montes, falleció en el lugar de los hechos a causa del fuerte impacto.

“Se encontraba de seguridad en la Base Tanque, ubicada en la variante de Ibagué, Tolima, y fue víctima de un accidente de tránsito al ser impactado por un bus intermunicipal mientras cruzaba la vía, hecho en el que lamentablemente murió”, informó el Ejército Nacional en un comunicado a la opinión pública.

El otro soldado involucrado en el accidente resultó lesionado, por lo que requirió ser trasladado a un centro asistencial.

“Las unidades de la Sexta Brigada han dispuesto un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento psicosocial y apoyo integral a la familia de nuestro soldado fallecido, con el propósito de respaldarlos en este difícil momento”, señaló la institución.

Según el Ejército, los vehículos y demás elementos involucrados en el accidente quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que se presentó el hecho.

Versiones preliminares apuntan a que los soldados intentaron cruzar la calzada de la variante de Ibagué para solicitar la reubicación de algunas tractomulas estacionadas al costado de la vía. Sin embargo, fueron embestidos por la van de Velotax.