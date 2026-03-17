La programación de AS Colombia en radio y streaming cumple un mes

AS Colombia cumple un mes con su innovadora plataforma multimedia, la cual cuenta con video y radio durante las 24 horas del día, 16 de ellas en vivo. Una parrilla completa de contenido digital que se ve y oye en los canales de YouTube y en las webs de AS.com y Caracol Radio, en la radio, en las diferentes redes sociales y en diferentes canales de distribución.

De lunes a viernes, todo inicia a las 6:00 a.m. con AS Noticias. Luego vienen El MorninGol a las 7:00 a.m., El Rock N’ Gol del AS a las 10:00 a.m. y la mañana se cierra con la segunda edición de AS Noticias a las 12:00 m.

La parrilla de la tarde comienza con El Pulso del Fútbol a la 1:00 p.m. Después viene El VBar a las 2:00 p.m., Bankeados a las 4:00 p.m., Tenemos que Hablar a las 5:00 p.m., y La Milonga a las 6:00 p.m.

A las 7 de la noche caben todos los deportes en All Sports, para luego darle paso a La Polémica a as 8:00 p.m., AS Mundial a las 9:00 p.m. y El Larguero de la Cadena SER de España a las 10:00 p.m.

Además, los fines de semana traemos grandes shows como MontoyAS con Juan Pablo Montoya, La Fuga, Latido Fútbol, El VBar, las mejores transmisiones del FPC y del fútbol mundial con el Rock N’ Gol, y entrevistas que marcan tendencia en Vidas.

En la radio colombiana, AS podrá encontrarse en las frecuencias deBogotá (690 AM), Medellín (99.4 FM), Cali (104.0 FM) y Bucaramanga (1270 AM).También en la aplicación TuneIn y en los canales de audio de DirecTV y Claro.