Niño de 5 años herido en balacera y menor habría sido reclutada por disidencias en Buenaventura

Dos graves hechos que afectan a menores de edad encendieron las alarmas en Buenaventura, Valle del Cauca. Un niño de cinco años resultó herido en medio de una balacera entre presuntos delincuentes y, en otro caso, una menor habría sido reclutada por un grupo armado ilegal en zona rural del distrito.

El primer caso ocurrió en el barrio Olímpico, ubicado en la comuna ocho de Buenaventura, donde se registró un intercambio de disparos entre integrantes de bandas delincuenciales que delinquen en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, el menor de cinco años resultó herido por una bala en su brazo izquierdo mientras se encontraba cerca del lugar donde se produjo la balacera. El niño fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

El personero distrital rechazó lo ocurrido y advirtió sobre el impacto de la violencia en los menores de edad.

“Es repudiable que estos hechos estén afectando a nuestros niños. Están siendo víctimas de este flagelo de la violencia. Hacemos un llamado a la comunidad, a las bandas criminales y a los grupos que delinquen en Buenaventura para que respeten la vida y la integridad de los niños”, señaló el funcionario.

Menor habría sido reclutada por disidencias

En un segundo hecho denunciado por la Personería Distrital, una niña que inicialmente había sido reportada como desaparecida habría estado en manos de integrantes de una estructura disidente de las Farc que delinque en la zona del Bajo Calima.

Según la información conocida por el Ministerio Público, la menor habría sido reclutada por el frente Jaime Martínez, grupo armado que adelanta actividades criminales bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“Se pudo constatar que había sido reclutada por esta estructura en el sector del Bajo Calima. La menor logró huir y regresar al seno de su familia, donde ya se activaron las rutas de atención para garantizar su salud y protección”, explicó el personero.

Las autoridades indicaron que el caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que adelanta el proceso de restablecimiento de derechos de la menor.

Desde la Personería también se advirtió que comunidades de zonas como el Bajo Calima viven en medio del temor por la presencia de grupos armados y enfrentamientos que ponen en riesgo a la población civil.

“Es lamentable que las comunidades pasen sus días con miedo por la fuerte presencia de grupos armados. La población ha resistido, pero los menores siguen siendo víctimas de reclutamiento o intentos de reclutamiento”, agregó el funcionario.