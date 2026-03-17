Adulta mayor murió tras ser atropellada por vehículo que huyó en Cali

Una adulta mayor de 73 años murió tras ser atropellada por un vehículo que huyó del lugar en Cali durante la madrugada de este martes.

La víctima fue identificada como Rubiela Valencia de Duque, quien, según información preliminar, caminaba por el sector cuando fue arrollada por un automóvil cuyo conductor no se detuvo a auxiliarla y escapó del lugar.

Debido a la gravedad de las heridas, la mujer falleció en el sitio del accidente y su cuerpo quedó a un costado de la vía mientras llegaban las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.

El hecho ocurrió sobre la calle 1 con carrera 42, donde unidades de criminalística iniciaron las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Hay un caso que nuestras unidades de criminalística están investigando. Se trata de la muerte de una mujer en la madrugada de este martes sobre la calle 1 con carrera 42”, explicó Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector para identificar el vehículo involucrado y dar con el responsable de este hecho.