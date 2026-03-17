‘Fico’ señala a Alexander López de amenazar al país con la minga; el senador pidió no criminalizarla

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló de la llegada de cerca de 500 indígenas a La Alpujarra, entre ellos 189 niños, y advirtió que “estarían siendo instrumentalizados”.

Y trajo a colación las declaraciones que dio un integrante de la comunidad indígena, en las que dijo que estaba obedeciendo órdenes.

“La pregunta es, ¿órdenes de quién? Eso es lo que estamos enfrentando y vamos a enfrentar en las otras ciudades, seguramente. Nosotros en Medellín hemos dicho que respetamos la protesta pacífica, pero no vamos a tolerar la violencia. Tenemos que garantizar el orden”, señaló.

Además, en cuanto al llamado del senador del Pacto Histórico, Alexander López, a la movilización de la minga indígena a nivel nacional, Gutiérrez señaló: “esta gente se la pasa todo el día amenazando que si no gana unas elecciones bloquean el país, que si la gente no hace lo que ellos quieren, que la minga; que si entonces no hacemos lo que ellos dicen, bloquean calles y mandan a la Primera Línea”.

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A su turno, el senador del Pacto Histórico aclaró que él no está utilizando a la minga indígena para protestar y que ese pueblo toma sus decisiones de manera autónoma.

También dijo que en su reciente encuentro con los indígenas del Cauca, al cual fue invitado por la candidata vicepresidencial Aida Quilcué, fueron las comunidades las que plantearon la idea de recorrer el país para apoyar la campaña presidencial de Iván Cepeda.

“Una minga, hay que darle claridad también al país, no significa que sean bloqueos, acciones de hecho. Una minga, como lo establece el mandato ancestral de los pueblos indígenas, es la unidad y la consolidación de trabajos comunitarios y solidarios para bienes comunes”, sostuvo.

El congresista advirtió que sus declaraciones han sido tergiversadas y que él “en ningún momento habla de bloqueos ni tomas”.

“Jamás lo haría, se está construyendo una narrativa absolutamente inaceptable que, desafortunadamente, coincide con la movilización que están haciendo pueblos indígenas de Antioquia, a quienes no conozco por demás, y que naturalmente coincide con mi intervención en ese momento”, dijo.

Sobre este punto, el alcalde de Medellín expresó cuestionamientos.

“Ahora dicen que no, que ellos no tienen nada qué ver, entonces llegaron como por arte de magia las comunidades indígenas, los buses se pagan solos, la alimentación se paga sola, alguien está dando la plata y la orden, eso es lo que deberían investigar todas las autoridades”, alertó.

Y aclaró que él respeta los derechos de todos, de los indígenas, de las minorías; sin embargo se preguntó: “¿hasta cuándo los derechos de unos pueden seguir yendo en contravía de los derechos de la gran mayoría?“.