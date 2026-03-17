Este es el ‘pico y placa’ de la vía Murillo – La Esperanza para el segundo trimestre de 2026

Tolima

La Gobernación del Tolima, a través de su Secretaría de Tránsito y Transporte, publicó el calendario oficial de ‘pico y placa’ para el corredor vial Murillo – La Esperanza correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La medida se implementa en cumplimiento de la orden judicial emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual dispuso una restricción vehicular para regular el ingreso hacia el área de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados y mitigar los impactos ambientales derivados del alto flujo de turistas.

La Gobernación expidió la Resolución 1954 del 25 de octubre de 2024, que establece la restricción vehicular en este corredor vial, regulando el tránsito durante fines de semana y puentes festivos mediante la rotación de los últimos dígitos de las placas vehiculares.

Así quedó el pico y placa para el siguiente trimestre

Durante el mes de abril, la restricción iniciará en Semana Santa, entre el 2 y el 5 de abril, cuando podrán transitar los vehículos cuyas placas finalicen en 6, 7 y 8.

Posteriormente, el 11 y 12 de abril podrán ingresar las placas impares (1, 3, 5, 7 y 9); el 18 y 19 de abril, las placas pares (0, 2, 4, 6 y 8); y el 25 y 26 de abril nuevamente las impares (1, 3, 5, 7 y 9).

En mayo, durante el puente festivo del Día del Trabajo, entre el 1 y el 3 de mayo, podrán transitar los vehículos cuyas placas terminen en 9, 0 y 1.

El 9 y 10 de mayo, la circulación estará habilitada para placas pares (0, 2, 4, 6 y 8); entre el 16 y el 18 de mayo, para placas 2, 3 y 4; el 23 y 24 de mayo, para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9); y el 30 y 31 de mayo, para placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

En junio, durante el puente festivo de Corpus Christi, entre el 6 y el 8 de junio, podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en 5, 6 y 7.

Durante el puente del Sagrado Corazón, del 13 al 15 de junio, la medida aplicará para placas 8, 9 y 0; el 20 y 21 de junio podrán circular las placas impares (1, 3, 5, 7 y 9); y en el puente festivo de San Pedro y San Pablo, entre el 27 y el 29 de junio, para placas 1, 2 y 3.

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La restricción aplica para vehículos particulares y motocicletas, de acuerdo con el último dígito de la placa y el calendario establecido para cada fin de semana y puente festivo.