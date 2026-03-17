En el barrio El Pozón, capturado ‘El Soldadito’ por homicidio en un hecho de intolerancia

Gracias a las actividades de control desplegadas por la Policía Nacional de Colombia, en Cartagena, se captura a un sujeto por el delito de homicidio.

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El pasado miércoles 4 de marzo de 2026, alrededor de las 11:30 de la noche, se presentó un acto de intolerancia en el sector El Guarapero del barrio El Pozón. Según las investigaciones, el capturado es señalado por su presunta participación en el homicidio de Nicolás Antonio Cabrera Pérez, de 70 años. La víctima sufrió una herida con arma contundente (Piedra) y, aunque fue trasladada a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró que un juez de la república expidiera una orden de captura en tiempo récord, logrando ubicar a ‘El Soldadito’ en el barrio El Pozón y notificarle este requerimiento judicial por el presunto delito de homicidio.

El capturado le registran 11 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales.

Por su parte, el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 24 presuntos homicidas.

“En el marco del ‘Plan Cazador’, continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.