Disminuyó la contratación de aprendices del Sena en el Tolima tras la reforma laboral

Tolima

La aprobación de la reforma laboral generó efectos adversos para los aprendices del Sena en el Tolima. Así lo reveló el secretario de Educación departamental, Andrés Bedoya, quien aseguró que la contratación de los aprendices disminuyó debido a lo costoso que les resulta para las pequeñas y medianas empresas.

Según reveló en su cuenta personal de X, durante el segundo semestre de 2025, cuando entró en vigencia la reforma laboral a través de la Ley 2466 de ese año, se contrataron 1.700 aprendices menos que en el mismo periodo de 2024. Mientras que en dicho semestre de 2024 se contrataron 33.072 aprendices del Sena en el Tolima, en el de 2025 se contrataron 31.267.

“La caída arranca justo cuando entra en vigor la reforma laboral que cambió la naturaleza del contrato de aprendizaje. Esto era previsible: cuando se encarece la puerta de entrada al empleo joven en una economía de MIPYMES, las empresas simplemente no pueden brindar oportunidades de trabajo”, arguyó Bedoya.

Las cifras expuestas por el funcionario indican que, hasta marzo de 2025, la contratación de aprendices crecía: +148 en enero, +71 en febrero, +27 en marzo. Desde abril se revirtió y, a partir de agosto, la caída se aceleró mes a mes: -155, -304, -325, -452 y -540 en diciembre.

“Esto me preocupa. En más de 150 instituciones educativas estamos formando estudiantes de la media en articulación con el SENA. Esos jóvenes inician su trayectoria formativa desde el colegio con la expectativa de completar un ciclo técnico y acceder a un contrato de aprendizaje. Cuando ese contrato desaparece, no se rompe solo una cifra: se frustra una trayectoria completa de formación y empleabilidad”, expuso.

Cifras que preocupan, si se tiene en cuenta que en Ibagué el 47,6 % de los jóvenes entre 15 y 28 años están fuera de la fuerza de trabajo. La desocupación juvenil nacional llega también al 23,2 %.

“Cada contrato de aprendizaje que se pierde es un joven tolimense al que se le cierra la puerta de entrada al mundo laboral”, sentenció.