Procuraduría exige al ICBF garantizar atención permanente para menores en el Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación requirió a la Regional Tolima del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tras conocerse las denuncias sobre el caso de Mia Kataleya Ramírez, la bebé de seis meses muerta en El Espinal, en medio del cual se habría presentado una presunta negligencia por parte de funcionarios de la entidad.

En su momento, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, denunció demoras del ICBF para designar funcionarios que activaran la ruta de atención ante un posible caso de abandono y hasta presunto abuso sexual.

Por eso, la Procuraduría exigió garantizar de forma permanente e ininterrumpida la atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes en el Tolima.

“La actuación preventiva del Ministerio Público se originó tras conocer la información sobre presuntas fallas en la activación oportuna de rutas de protección y restablecimiento de derechos en el presunto caso de abuso sexual de una menor de seis meses de edad reportado por la Alcaldía Municipal de El Espinal”, indicó el Ministerio Público.

El ICBF deberá disponer de defensores de familia y equipos interdisciplinarios con atención las 24 horas, fortalecer la articulación con hospitales, comisarías, personerías, Policía y Fiscalía, e informar las medidas adoptadas para asegurar la prestación continua del servicio en el Tolima.

La Procuraduría Regional de Instrucción Tolima recordó que la niñez goza de protección reforzada y que las autoridades competentes deben actuar con diligencia, oportunidad y de manera inmediata ante cualquier amenaza, vulneración de derechos, violencia o violencia sexual.