Defensoría advierte riesgo inminente de guerra entre disidencias en Algeciras y Campoalegre

Algeciras y Campoalegre, en el Huila, están bajo alerta por posible disputa armada entre disidencias de las Farc. Foto: Armada

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 009 de 2026 por el riesgo inminente de confrontaciones armadas y violencia selectiva en los municipios de Algeciras y Campoalegre, en el departamento del Huila.

Según explicó la defensora regional, Quimberly Ninoska Trujillo Lugo, este riesgo se origina por el reingreso de la autodenominada disidencia Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano a un territorio donde ya mantenía control el Frente Iván Díaz del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y donde también tiene presencia la compañía Árlex Vargas del Estado Mayor Central.

La entidad identificó como población en mayor condición de riesgo a los firmantes de paz y sus familias, líderes sociales y comunales, así como a niños, niñas y adolescentes. También se advierte afectación a sectores económicos de estos municipios, debido a fenómenos como la extorsión y el control territorial.

La alerta advierte que tanto las cabeceras municipales como múltiples veredas y corregimientos están en riesgo, debido a la ubicación estratégica de estos territorios, que conectan al Huila con Caquetá y la Ruta 45, facilitando la movilidad de recursos ilegales.

La Defensoría señaló que estos grupos ya ejercen una “gobernanza armada”, imponiendo control social mediante amenazas, restricciones a la movilidad y extorsiones a comerciantes, transportadores y al sector arrocero. Además, se ha reportado el uso de “boletas” intimidatorias y la presión sobre líderes comunitarios.

El panorama incluye la posible repetición de patrones violentos registrados en Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y explosivos improvisados. De hecho, en Algeciras se registraron 29 homicidios en 2025 y en lo corrido de 2026 ya se han documentado ataques con explosivos y el asesinato de un líder comunal.

La situación es especialmente crítica para firmantes de paz, 38 en Algeciras y 19 en Campoalegre, quienes enfrentan amenazas, atentados y riesgo de reclutamiento forzado. También preocupa la situación de niños, niñas y adolescentes, expuestos a vinculación por parte de los grupos armados.

Ante este panorama, la Defensoría hizo 20 recomendaciones al Gobierno Nacional y a entidades como los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, para que se adopten medidas urgentes de disuasión, protección y atención humanitaria.

El llamado busca garantizar la vida y la integridad de las comunidades en estos municipios, en medio de un escenario que podría escalar en violencia en las próximas semanas.