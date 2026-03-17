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17 mar 2026 Actualizado 19:17

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Neiva

Defensoría advierte riesgo inminente de guerra entre disidencias en Algeciras y Campoalegre

Tres estructuras armadas se disputarían el control territorial, generando homicidios, extorsiones y riesgo para líderes, firmantes de paz y menores de edad.

Algeciras y Campoalegre, en el Huila, están bajo alerta por posible disputa armada entre disidencias de las Farc. Foto: Armada

Algeciras y Campoalegre, en el Huila, están bajo alerta por posible disputa armada entre disidencias de las Farc. Foto: Armada

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 009 de 2026 por el riesgo inminente de confrontaciones armadas y violencia selectiva en los municipios de Algeciras y Campoalegre, en el departamento del Huila.

Según explicó la defensora regional, Quimberly Ninoska Trujillo Lugo, este riesgo se origina por el reingreso de la autodenominada disidencia Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano a un territorio donde ya mantenía control el Frente Iván Díaz del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y donde también tiene presencia la compañía Árlex Vargas del Estado Mayor Central.

La entidad identificó como población en mayor condición de riesgo a los firmantes de paz y sus familias, líderes sociales y comunales, así como a niños, niñas y adolescentes. También se advierte afectación a sectores económicos de estos municipios, debido a fenómenos como la extorsión y el control territorial.

La alerta advierte que tanto las cabeceras municipales como múltiples veredas y corregimientos están en riesgo, debido a la ubicación estratégica de estos territorios, que conectan al Huila con Caquetá y la Ruta 45, facilitando la movilidad de recursos ilegales.

La Defensoría señaló que estos grupos ya ejercen una “gobernanza armada”, imponiendo control social mediante amenazas, restricciones a la movilidad y extorsiones a comerciantes, transportadores y al sector arrocero. Además, se ha reportado el uso de “boletas” intimidatorias y la presión sobre líderes comunitarios.

El panorama incluye la posible repetición de patrones violentos registrados en Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y explosivos improvisados. De hecho, en Algeciras se registraron 29 homicidios en 2025 y en lo corrido de 2026 ya se han documentado ataques con explosivos y el asesinato de un líder comunal.

La situación es especialmente crítica para firmantes de paz, 38 en Algeciras y 19 en Campoalegre, quienes enfrentan amenazas, atentados y riesgo de reclutamiento forzado. También preocupa la situación de niños, niñas y adolescentes, expuestos a vinculación por parte de los grupos armados.

Ante este panorama, la Defensoría hizo 20 recomendaciones al Gobierno Nacional y a entidades como los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, para que se adopten medidas urgentes de disuasión, protección y atención humanitaria.

El llamado busca garantizar la vida y la integridad de las comunidades en estos municipios, en medio de un escenario que podría escalar en violencia en las próximas semanas.

Pamela Márquez

Pamela Márquez

Comunicadora social, periodista, presentadora, locutora colombiana y opita.

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