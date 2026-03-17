Comunidad cerró ingreso al relleno sanitario de Ibagué como protesta al aumento del impuesto predial

Ibagué

Los habitantes del sector La Miel decidieron cerrar la puerta de ingreso al relleno sanitario de Ibagué como protesta por el incremento del impuesto predial hasta de un 900%, valor que manifiestan es imposible pagar.

“Estamos bloqueando la vía por lo que está pasando con el predial, nos están cobrando un impuesto demasiado caro, además los avalúos de las parcelas pasaron de $300 millones a $4 mil, $5 mil y hasta $10 mil millones”, dijo Cesar Quintero, vocero de la comunidad.

Además, manifestó que lo que está sucediendo es un claro ataque contra la comunidad que reside en el sector, mucho de ellos desplazados de la violencia que llegaron hace unos años a la Hacienda La Miel.

“El predial acá se pagaba un millón, setecientos mil y ahora pasamos a pagar en algunos casos hasta los $90 millones y algos más, por lo que protestaremos hasta que nos atienda la Alcaldía y existan acuerdos”, resaltó Quintero.

En la puerta de ingreso de La Hacienda La Miel la comunidad exhibió carteles en los que se rechaza lo que denominan el despojo disfrazado de impuestos, “El avalúo injusto también es una forma de desplazamiento, el aumento del predial debe ser proporcional no desmedida”.

Final mente, la comunidad denunció que la actualización catastral no se hizo en terreno por parte de la empresa contratada por parte de la Alcaldía de Ibagué por lo que piden que se haga nuevamente para no afectar a las decenas de familias que residen en el sector.

Dato: En el sector de La Miel en los últimos años se ha generado un importante desarrollo urbanístico sobre todo en la construcción de viviendas campestres en las que se han invertido importantes recursos. El inconvenientes es que al vender parte del terreno no se le hizo una ficha catastral aparte al nuevo comprador.