Colombia aumenta su dependencia alimentaria: Importaciones de granos crecieron 10,6% en 2025

Fenalce denuncia la falta de garantías para sembrar maíz en Colombia y pide políticas públicas para aumentar la productividad y reducir la dependencia de importaciones.

El país continúa profundizando su dependencia de mercados externos para satisfacer la demanda interna de alimentos básicos. Según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), durante el año 2025 Colombia importó un total de 13.209.215 toneladas de granos, lo que representa un incremento del 10,6% en comparación con las cifras registradas en 2024.

El balance revela que el país requirió 1.387.867 toneladas adicionales respecto al año inmediatamente anterior para cubrir el consumo nacional. El sector de los cereales lideró el volumen con casi 10 millones de toneladas, seguido por la soya y sus derivados con más de 3 millones de toneladas, y las leguminosas con más de 190 mil toneladas.

El crecimiento en las compras externas fue generalizado, aunque algunos rubros mostraron variaciones críticas:

Soya y derivados: Registraron el mayor aumento porcentual con un 18%, destacando la soya en grano que se disparó un 34,2%.

Leguminosas: Crecieron un 16,3%, impulsadas principalmente por la arveja, cuyas importaciones subieron un 24,6%, provenientes casi en su totalidad (96,5%) de Canadá.

Cereales: Tuvieron un incremento del 8,2%. Dentro de este grupo, el maíz amarillo sigue siendo el producto más crítico, con 7.308.445 toneladas importadas (un aumento del 13,3%), provenientes exclusivamente de los Estados Unidos.

En contraste, productos como el maíz blanco y el trigo presentaron ligeras reducciones del 5,3% y 0,8%, respectivamente.

Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce, calificó la situación como preocupante y advirtió sobre la vulnerabilidad de la soberanía alimentaria del país. “No podemos depender de otros países para alimentarnos, menos en la coyuntura actual de incertidumbre”, afirmó el directivo, señalando que la participación de los granos nacionales se reduce debido a la falta de garantías para que los productores locales sean competitivos.

Desde el gremio se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para revisar la Ley actual del sector agropecuario y promover una comisión accidental con senadores y gremios. Entre las necesidades prioritarias mencionadas se encuentran:

Acceso a créditos oportunos y seguros de cosecha eficientes.

Mejoras en infraestructura de almacenamiento, secado y transporte.

Garantías de seguridad jurídica y proyectos para el mejoramiento de vías.

Incentivos para que la industria priorice la compra de producto nacional.

Principales actores y procedencia

Estados Unidos se consolida como el principal proveedor, concentrando el 100% de las importaciones de maíz amarillo y maíz blanco, y más del 95% de la soya y sus derivados. Por su parte, Canadá domina el mercado de la arveja y el trigo.

Entre las empresas que lideraron estas operaciones comerciales en 2025 figuran C.I. ADM Colombia Ltda., Italcol S.A., Harinera del Valle S.A. y Bavaria S.A., esta última como único importador de cebada en el país. Los principales puntos de ingreso de estos productos fueron los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena