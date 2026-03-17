Capturan en Neiva a alias ‘Vladimir’, presunto cabecilla financiero de la Segunda Marquetalia

Alias ‘Vladimir’ fue capturado en el centro de Neiva, es señalado de extorsionar a 53 víctimas en Huila y Caquetá.

En una operación conjunta entre el Gaula de la Policía y el Gaula del Ejército, fue capturado en Neiva alias ‘Vladimir’, identificado como Juan David Polanía Vázquez, de 30 años, señalado de ser uno de los principales dinamizadores de la extorsión en los departamentos del Huila y Caquetá.

De acuerdo con las autoridades, el detenido sería integrante de la estructura Segunda Marquetalia, frente Teófilo Forero Castro, donde presuntamente se desempeñaba como cabecilla de finanzas de las compañías Sonia La Pilosa y Óscar Mondragón.

La captura se hizo efectiva en un establecimiento nocturno del centro de la ciudad, tras una investigación coordinada que permitió ubicarlo y hacer efectiva la orden judicial por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Según las investigaciones, alias ‘Vladimir’ llevaba cerca de tres años en la organización ilegal y estaría implicado en acciones de intimidación contra comerciantes, finqueros y población civil en Huila y Caquetá.

Un total de 53 víctimas lo denunciaron y lo reconocieron como la persona que les exigía pagos extorsivos que oscilaban entre los 40 y 210 millones de pesos, utilizando amenazas y panfletos intimidatorios para presionar el cumplimiento de las exigencias económicas.

Las autoridades también lo señalan de estar vinculado a hechos de violencia como la quema de motocicletas y vehículos de servicio público, entre ellos un caso ocurrido en febrero de 2025 en zona rural del municipio de Rivera, donde fueron incineradas cuatro motocicletas como mecanismo de presión.

Con esta captura, las autoridades aseguran que se logra afectar las finanzas y capacidad de intimidación de esta estructura ilegal, debilitando su accionar en la región.

La Policía Nacional informó que ya son 10 las personas capturadas por el delito de extorsión en la jurisdicción de la Metropolitana de Neiva, en el marco de las estrategias contra este fenómeno criminal.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de extorsión a través de las líneas 165 y 147 del Gaula, garantizando absoluta reserva.