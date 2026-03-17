Avanza la parada técnica en redes y planta de Aguas de Cartagena

De manera complementaria, se desarrollan treinta y tres (33) actividades adicionales, de las cuales veinticuatro (24) se ejecutan hoy y diez (10) están programadas para el 18 de marzo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las labores se realizan aprovechando la intervención sobre la tubería de agua cruda e incluyen:

• 12 obras y 5 mantenimientos en redes de agua potable y agua cruda.

• 2 frentes de obra y 4 mantenimientos en la planta de tratamiento.

• 3 mantenimientos de equipos electromecánicos.

• 7 mantenimientos en obras de eficiencia hídrica.

Estas acciones tienen como propósito modernizar la infraestructura de redes, mejorar la eficiencia operativa de la planta de tratamiento, optimizar los procesos, fortalecer la calidad del servicio y aumentar la capacidad de abastecimiento ante posibles contingencias.

Hasta el momento, el avance de las intervenciones está acorde con el cronograma establecido.

Agradecemos la comprensión de la comunidad y reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua del servicio.